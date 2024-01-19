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В Алтайском крае поддержка молочного скотоводства выросла почти в три раза

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В Алтайском крае поддержка молочного скотоводства выросла почти в три раза

Хозяйства региона, занимающиеся развитием молочного скотоводства, в 2023 году получили субсидии, почти в три раза превышающие прошлогодние

В 2023 году в Алтайском крае господдержка технического перевооружения молочного скотоводства выросла в 2,8 раза, сообщает правительство Алтайского края.

Так, хозяйства региона, занимающиеся развитием молочного скотоводства, в прошлом году получили субсидии в размере 374 млн рублей. Годом ранее, в 2022 году, на техперевооружение молочного скотоводства в Алтайском крае было направлено 133 млн рублей. А количество приобретенной техники и оборудования выросло почти в два раза.

В правительстве региона напомнили, что аграрии вправе получить возмещение 40% затрат на оборудование для доильных залов и роботизированных систем доения, а также 30% на кормозаготовительную, кормоуборочную, кормораздаточную технику и прочее оборудование для молочного скотоводства. Такие меры поддержки сохранятся в регионе и в 2024 году.

Ранее “БР” писал о том, что из-за подорожавших кормов хозяйства Алтайского края вынуждены избавляться от коров. 

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Взято отсюда

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