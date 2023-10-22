Продукты. Молоко. Яйца Фото: pexels

Всего за месяц некоторые продукты питания сильно взлетели в цене. Цены на сезонные овощи традиционно в это время года пошли на спад

В Алтайском крае за месяц выросли цены на сливочное масло, мясо кур, яйца, сыры и другие продукты питания. Об этом свидетельствуют данные “Алтайкрайстата”.

Так, сливочное масло в период с 18 сентября по 16 октября подорожало с 690 до 712 рублей, мясо кур – с 221 до 233 рублей, с 70 до 91 рубля, а сыры подорожали с 717 до 734.

Однако сезонные овощи, наоборот, показали обратную динамику. В частности, доступнее стали картофель (с 30 до 25), морковь (с 47 до 34) , лук (с 32 до 27), огурцы (с 97и по 92) и помидоры (со 112 по 158).

Ранее в Центробанке ответили, почему в Алтайском крае подскочили цены на яйца и мясо.

Источник

город горняк

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