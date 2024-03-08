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В Алтайском крае подросток три дня назад вышел из дома знакомых и пропал

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В Алтайском крае подросток три дня назад вышел из дома знакомых и пропал

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

В последний раз молодого человека видели три дня назад. Сейчас его разыскивают правоохранители, они допрашивают очевидцев и назначили генетические экспертизы

В Алтайском крае возбудили дело об убийстве пропавшего без вести 16-летнего Артема Зейферта, сообщает пресс-служба местного следкома.

В Алтайском крае подросток три дня назад вышел из дома знакомых и пропал

Ориентировка Фото: пресс-служюа СУ СК по Алтайскому краю

По данным следствия, ночью 5 марта в Змеиногорске парень вышел из дома своих знакомых и бесследно исчез.

Приметы: на вид 16 лет, худощавое телосложение, рост 165 см.

Одежда: черная куртка без капюшона, черная шапка с синей надписью Nike, серые спортивные штаны с красно-белой надписью Fila и красно-черные спортивные зимние кроссовки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112.

Ранее в Барнауле женщина вышла из больницы и пропала без вести.

Взято отсюда

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