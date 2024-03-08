Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
В последний раз молодого человека видели три дня назад. Сейчас его разыскивают правоохранители, они допрашивают очевидцев и назначили генетические экспертизы
В Алтайском крае возбудили дело об убийстве пропавшего без вести 16-летнего Артема Зейферта, сообщает пресс-служба местного следкома.
Ориентировка Фото: пресс-служюа СУ СК по Алтайскому краю
По данным следствия, ночью 5 марта в Змеиногорске парень вышел из дома своих знакомых и бесследно исчез.
Приметы: на вид 16 лет, худощавое телосложение, рост 165 см.
Одежда: черная куртка без капюшона, черная шапка с синей надписью Nike, серые спортивные штаны с красно-белой надписью Fila и красно-черные спортивные зимние кроссовки.
Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112.
Ранее в Барнауле женщина вышла из больницы и пропала без вести.
Взято отсюда