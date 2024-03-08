В Алтайском крае поезд на скорости сбил пешехода

Мужчина, предположительно, был в наушниках и не заметил, как в нему приближается поезд

Под Новоалтайском днем 7 марта произошла трагедия, поезд наехал на пешехода, сообщает TГ-канал “В курсе 22”.

На видео очевидцев видно, что мужчина переходил железную дорогу и не заметил движущийся состав. Поезд сбил пешехода и отбросил в сторону.

По предварительным данным, мужчина скончался. Он шел в наушниках и не услышал гула поезда.

В комментариях к публикации отметили, что у него остались жена и дети.

На месте работала полиция и медики. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Взято отсюда