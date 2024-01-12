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В Алтайском крае похолодало после шторма с ветром и грозами

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В Алтайском крае похолодало после шторма с ветром и грозами

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

За одну неполную неделю регион пережил наступление холодов, затем резкое потепление до плюса и шторм с ураганным ветром и даже грозой и дождями, а теперь снова морозы

В Алтайском крае 12 января спокойная морозная погода пришла на смену сильному ветру с осадками. Температура воздуха в этот день составит около -14…-19, по южным районам местами -8…-13 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

При этом минувшей ночью местами по краю столбики термометров опускались до -27 градусов. По данным синоптиков, ночные морозы продержатся до конца недели.

Днем в пятницу в отдельных районах края возможен небольшой снег, а также метели. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле ожидается до -14…-16 градусов и преимущественно без осадков. На дорогах местами вероятна гололедица. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Взято отсюда.

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