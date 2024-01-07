В Алтайском крае появились новые возможности использования маткапитала

Фото: Unsplash.com
У жителей Алтайского края появилась новая возможность, как потратить региональный маткапитал. Деньги можно направить на подключение жилья к системам инженерно-технического обеспечения
С 2024 года в Алтайском крае можно потратить региональный материнский капитал на подключение жилья к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Об это сообщили в правительстве края.
Сделать это можно через портал Госуслуг .
Важный момент: заявителю необходимо представить документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по подключению, и представить акт о подключении, составленный от лица заказчика с заявителем.
Если такую трату одобрят, средства регионального материнского капитала будут перечислены не позднее двух месяцев со дня подачи заявления.
Размер регионального капитала устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете. В 2024 году его размер составляет 83 тысячи 850 рублей.
Взято отсюда.
новости горного алтая на сегодня , новости выпуск алтай ,