В Алтайском крае появились новые возможности использования маткапитала

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У жителей Алтайского края появилась новая возможность, как потратить региональный маткапитал. Деньги можно направить на подключение жилья к системам инженерно-технического обеспечения

С 2024 года в Алтайском крае можно потратить региональный материнский капитал на подключение жилья к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Об это сообщили в правительстве края.

Сделать это можно через портал Госуслуг .

Нужно выбрать услугу “Предоставление регионального материнского (семейного) капитала“,

выбрать цель обращения: “Распоряжение региональным материнским капиталом“,

уточнить персональные данные и указать цель для распоряжения материнским капиталом “Иное”,

в “Сведения об использовании средств материнского капитала” указать “Подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения“.

Важный момент: заявителю необходимо представить документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по подключению, и представить акт о подключении, составленный от лица заказчика с заявителем.

Если такую трату одобрят, средства регионального материнского капитала будут перечислены не позднее двух месяцев со дня подачи заявления.

Размер регионального капитала устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете. В 2024 году его размер составляет 83 тысячи 850 рублей.

Взято отсюда.

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