В Алтайском крае появился дополнительный ресурс прогнозирования рынка труда

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура и директор по работе с государственными органами крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы в России HeadHunter Виталий Терентьев подписали соглашение о сотрудничестве . Церемония прошла на XIII Межрегиональной конференции Министерства труда и социальной защиты России в Санкт-Петербурге.

«Такое партнерство – дополнительный ресурс прогнозирования рынка труда, возможность учитывать особенности поведения работодателей и соискателей. Также центры занятости населения получают льготный корпоративный доступ к онлайн-платформе hh.ru для размещения вакансий предприятий Алтайского края. Это расширяет возможности решения кадровых проблем работодателей», – подчеркнула Надежда Капура.

Фото: управление Алтайского края по труду и занятости населения

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