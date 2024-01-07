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В Алтайском крае появился еще один вариант использования маткапитала

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В Алтайском крае появился еще один вариант использования маткапитала

Деньги теперь можно направить на подключение жилья к системам инженерно-технического обеспечения

В Алтайском крае с 1 января 2024 года региональный материнский капитал можно потратить на подключение жилья к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сообщает “Толк” со ссылкой на правительство края.

Сделать это можно через портал Госуслуг. Заявителю при этом необходимо представить документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по подключению, а также акт о подключении, составленный от лица заказчика с заявителем.

Если такая трата будет одобрена, средства регионального материнского капитала перечислят не позднее двух месяцев со дня подачи заявления.

Напомним, в 2024 году размер регионального материнского капитала составляет 83 тысячи 850 рублей. Он устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете.

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