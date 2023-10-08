08.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В Алтайском крае задержали 15-летнего курьера, который работал на аферистов
Новости Алтай
Певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе
Новости Алтай
На границе с Алтайским краем заметили скопление больших зеленых жаб
Новости Алтай
Граждане Украины не смогут въехать в Россию через Алтайский край
Новости Алтай
В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь
Новости Алтай
Действовала смело и решительно- как женщина спасла от верной смерти маму и ребенка

Коллекция категорий

Бизнес167 Новости
Здоровье387 Новости
Новости Алтай1536 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование197 Новости
Общество408 Новости
Объявления80 Новости
Политика340 Новости
Спорт240 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае появился новый вид мошенничества с похищением

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Телефон. Звонок. Мошенники Фото: Толк

Мужчина после звонка мошенников растерялся и сразу перевел им деньги. В полиции призвали не доверять неизвестным людям

В Бийске зарегистрирован новый способ мошенничества, сообщает “Алтайская правда”.

Так, 44-летнему местному жители позвонили аферисты и стали угрожать, что нанесут вред его жене и детям. Звонивший сообщил, что вместе с подельниками они находятся в доме, где проживает его супруга с детьми. При этом на фоне были слышны женский и детский голоса. Чтобы предотвратить негативные последствия, бийчанину предложили заплатить деньги.

Мужчина стал звонить жене, но ее телефон оказался недоступен. После этого напуганный горожанин перевел мошенникам 38 тысяч рублей.

Позже он дозвонился до семьи, и оказалось, что с ними все в порядке.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю призвали в такой ситуации сохранять спокойствие и не переводить деньги неизвестным, а сразу обращаться в полицию.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости