Телефон. Звонок. Мошенники Фото: Толк

Мужчина после звонка мошенников растерялся и сразу перевел им деньги. В полиции призвали не доверять неизвестным людям

В Бийске зарегистрирован новый способ мошенничества, сообщает “Алтайская правда”.

Так, 44-летнему местному жители позвонили аферисты и стали угрожать, что нанесут вред его жене и детям. Звонивший сообщил, что вместе с подельниками они находятся в доме, где проживает его супруга с детьми. При этом на фоне были слышны женский и детский голоса. Чтобы предотвратить негативные последствия, бийчанину предложили заплатить деньги.

Мужчина стал звонить жене, но ее телефон оказался недоступен. После этого напуганный горожанин перевел мошенникам 38 тысяч рублей.

Позже он дозвонился до семьи, и оказалось, что с ними все в порядке.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю призвали в такой ситуации сохранять спокойствие и не переводить деньги неизвестным, а сразу обращаться в полицию.

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