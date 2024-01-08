В Алтайском крае появится ещё один комплекс весогабаритного контроля

Оборудуют его в Локтевском районе на трассе А-322 Горняк-Староалейское.

Автоматические комплексы устанавливают на дорогах с наиболее интенсивным движением грузовых автомобилей, сообщают в Министерстве транспорта региона. Нужно это, чтобы обеспечить сохранность дорожного полотна. Рамки и датчики определяют вес машины, и если обнаружен перегруз, водитель получит штраф. Устанавливают эти комплексы весогабаритного контроля в рамках нацпроекта. Так, в прошлом году, в Алтайском крае смонтировали два таких комплекса. На оборудование и его установку потратили 70 млн рублей. Но траты оправданы, говорят специалисты, так как ремонт дорог из-за перевеса тяжёлого транспорта обходится дороже. Всего в Алтайском крае теперь будет 16 комплексов весогабаритного контроля.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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