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В Алтайском крае появится транспортная система на базе искусственного интеллекта

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В Алтайском крае появится транспортная система на базе искусственного интеллекта

Интеллектуальную транспортную систему край получил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Барнауле появится транспортная система на базе искусственного интеллекта, сообщают «Вести Алтай». Искусственный интеллект будет контролировать график работы общественного транспорта и коммунальной техники, настраивать время смены сигналов светофора, сообщать навигаторам оптимальные маршруты с учетом пробок.

Первый этап введения системы в работу стартовал в прошлом году. В Барнауле смонтировали уличную сеть сбора данных – вложения составили 50 миллионов рублей. В 2023 году умными приборами оснастили еще ряд участков и затратили на это 87 миллионов.

Второй этап включает в себя накопление информации центром обработки данных и изучение движения в городе.

Предполагается, что «умную» транспортную систему введут в работу в конце 2024 года.

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Взято отсюда

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