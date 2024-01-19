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В Алтайском крае поймали курьера мошенников, которые разводят пожилых людей

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В Алтайском крае поймали курьера мошенников, которые разводят пожилых людей

Полиция Фото: МВД

Сотрудники полиции призвали жителей Алтайского края быть очень бдительными и не передавать свои деньги неизвестным людям

В Алтайском крае задержали 17-летнего курьера, который работал на мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Известно, что он забирал деньги у пожилых жителей края, обманутых по схеме “Ваш родственник попал в ДТП”.

Так, молодой человек забрал 350 тысяч рублей у жительницы Змеиногорска. Кроме того, он посетил пожилую женщину из близлежащего поселка, которая отдала ему 110 тысяч рублей.

Полицейские установили такси, на котором передвигался парень, и задержали его в тот момент, когда он находился в общежитии училища.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за угон. Материалы для принятия решения передали в подразделение Следственного комитета.

Взято отсюда

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