В Алтайском крае пожарные спасли собаку, упавшую в водопроводный колодец

Пса доставали при помощи пожарных рукавов

В Шипуновском районе Алтайского края спасли собаку, которая упала в водопроводный колодец в строящемся микрорайоне, сообщает МЧС Алтайского края.

– Собака серьёзная, породы ротвейлер. Подоспевший хозяин всячески успокаивал испуганное животное. Из двухметровой ямы пса доставали при помощи пожарных рукавов, верёвкой можно было нанести травму, – рассказал начальник 86 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Евгений Ананко.

Собаку вскоре достали, хозяин от души поблагодарил пожарных.

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Взято отсюда