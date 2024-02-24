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В Алтайском крае пожарные справились с огнём в магазине смешанных товаров

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В Алтайском крае пожарные справились с огнём в магазине смешанных товаров

Происшествие случилось накануне

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Бурла Алтайского края загорелся магазин, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На место происшествия была выслана бригада пожарных, которые боролись с огнём на площади в 100 квадратных метров.

Пострадавших в результате случившегося – нет.

Причины происшествия устанавливаются.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, своевременно проводить проверку печного обородувания и электропроводки, для предотвращения серьёзных последствий при пожаре специалисты рекомендуют установить автономный пожарный извещатель.

Взято отсюда.

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