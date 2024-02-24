В Алтайском крае пожарные справились с огнём в магазине смешанных товаров

Происшествие случилось накануне
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В селе Бурла Алтайского края загорелся магазин, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
На место происшествия была выслана бригада пожарных, которые боролись с огнём на площади в 100 квадратных метров.
Пострадавших в результате случившегося – нет.
Причины происшествия устанавливаются.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, своевременно проводить проверку печного обородувания и электропроводки, для предотвращения серьёзных последствий при пожаре специалисты рекомендуют установить автономный пожарный извещатель.
Взято отсюда.
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