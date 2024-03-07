В Алтайском крае покажут уникальные архивные документы о Юрии Гагарине

9 марта исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, человека, открывшего дорогу к звездам. К его юбилею 7 марта в Алтайском мемориальном музее Г.С. Титова в с. Полковниково открылась документальная выставка «Призвание – космос».

Выставка организована совместно с Российским государственным архивом научно-технической документации (г. Москва), сообщает Минкультуры АК.

Экспозиция рассказывает о жизни Юрия Гагарина, его пути к звездам, основных этапах в истории отечественной космонавтики. Здесь представлены редкие документы из фонда Российского архива, фотографии подготовки к полету в космос и визитов в различные города после него. Также посетители увидят нож-стропорез, наколенный планшет летчика, логарифмическая линейка, ключ «На старт» и различные сувениры.

Кроме того, представят редкие фотографии подготовки к полету и дублера первого космонавта, нашего земляка Германа Титова.

Выставка будет работать до 20 апреля.

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