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В Алтайском крае полицейские помогли мужчине вытащить автомобиль из «снежного плена»

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В Алтайском крае полицейские помогли мужчине вытащить автомобиль из «снежного плена»

Автомобилист застрял посреди алтайской трассы и уже не надеялся на помощь, но на его счастье мимо проезжал экипаж дорожно-патрульной службы.

А произошел инцидент в Белокурихинском районе. Во время своего дежурства лейтенанты полиции Олег Щекочихин и Евгений Цветцых заметили съехавший с дороги автомобиль «Тойота Королла». Как выяснилось позже, водитель не учел дорожные условия, не справился с управлением и в результате оказался за пределами дороги. Выбраться из снега в одиночку у водителя не получилось. Тогда автоинспекторы помогли отбуксировать машину на проезжую часть, провели визуальный осмотр и поинтересовались о состоянии здоровья автомобилиста.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю Лишь после того, как полицейские убедились в безопасности водителя, он продолжил свой путь. Мужчина сердечно поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь.

Более того, для недопущения подобных случаев инспекторы оперативно связались с диспетчерской службой Юго-Восточного дорожно-строительного управления и попросили провести дополнительные мероприятия по очистке данного участка автодороги.

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Взято отсюда.

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