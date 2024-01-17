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В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность двух наркокурьеров

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В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность двух наркокурьеров

Парни хотели заработать деньги, работая закладчиками

В Барнауле полицейские в ходе отработки оперативной информации задержали на одной из улиц города двух жителей Томской области 24 и 25 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает МВД-МЕДИА.

При личном досмотре молодых людей правоохранители обнаружили и изъяли в спортивной сумке одного из задержанных упаковочный материал, весы, а также вещество, расфасованное по полиэтиленовым пакетам.

Проведенная экспертиза показала, что содержимым является синтетический наркотик массой свыше 740 г.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции изъяли из четырех тайников, оборудованных подельниками в краевой столице, около 4 г вещества, которое направлено на исследование.

Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что одному из них в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил работу закладчиком. Заинтересовавшись работой молодые люди по указанию неустановленного куратора поехали в Новосибирск, где забрали крупную партию наркотиков. Затем они перебрались в Барнаул и оборудовали тайники с запрещенным веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Взято отсюда

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