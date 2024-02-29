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В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность наркопритона

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В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность наркопритона

Хозяева старались предпринимать меры конспирации

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли работу наркопритона в частном доме Новоалтайска, сообщает полиция Алтайского края.

Установлено, что наркопритон организовали 40-летний мужчина и 39-летняя женщина. В доме сожителей регулярно собирались компании наркозависимых лиц. Хозяева старались предпринимать меры конспирации, однако о точке сбора наркозависимых горожан стало известно полицейским, которые пресекли противоправную деятельность.

В ходе проведения осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли шприцы с остатками наркотического вещества, а также различные приспособления для потребления наркотиков – все было направлено на исследование.

Хозяева частного дома, а также посетители привлечены к административной ответственности по статье “Потребление наркотических средств без назначения врача”.

Уголовное дело в отношении притоносодержателей возбуждено по статье “Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые группой лиц по предварительному сговору”.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Взято отсюда

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