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В Алтайском крае полицейские пресекли распространение крупной партии наркотиков

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В Алтайском крае полицейские пресекли распространение крупной партии наркотиков

Правоохранители изъяли 16 свертков с запрещенным веществом

Сотрудники Рубцовской полиции пресекли распространение крупной партии наркотиков на территории города, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Реализуя оперативную информацию, сотрудники отдела полиции задержали наркокурьера. Оперативники изъяли у 35-летнего жителя города 16 свертков с наркотиком. 

Экспертиза показала, что во всех изъятых свертках находится наркотическое средство – метадон, общей массой более четырех граммов, что является крупным размером.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 УК РФ “Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупной размере”, “Приготовление к преступлению и покушение на преступление”.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Взято отсюда

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