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В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу имущества из детского лагеря

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В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу имущества из детского лагеря

В Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Калманский» поступило сообщение о краже имущества из детского оздоровительного лагеря в селе Усть-Калманка Алтайского края.

По предварительной информации, злоумышленники проникли на территорию учреждения, повредив замки. Из столовой неизвестные вынесли 6 алюминиевых кастрюль, 90 ложек и столько же чашек, 5 столешниц для разделывания продуктов, а также сняли 5 компрессоров с холодильников. Побывав в медпункте, клубе и хозяйственных постройках, сообщники забрали оттуда музыкальный центр, 2 мотопомпы, 2 водонагревателя, одеяла. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их по местам жительства в селе Усть-Калманка. Злоумышленниками оказались трое знакомых мужчин 1994, 2000 и 2001 года рождения.

Выяснилось, что ночью сообщники приехали к лагерю, который сейчас не функционирует, на отечественном внедорожнике одного из них. Сломав замки купленным специально для криминального вояжа болторезом, они погрузили имущество в одеяла, найденные на территории учреждения, и отнесли в машину. Часть украденного подельники сбыли в пункт приёма, а другую – припрятали в камышовых зарослях между двумя посёлками Усть-Калманского и соседнего с ним Усть-Пристанского района. Вырученные со сбыта денежные средства поделили, потратив по личному усмотрению.

Полицейские обнаружили оборудованный сообщниками схрон и изъяли похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взято отсюда.

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