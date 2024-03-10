реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу из нежилого дома

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу из нежилого дома

В Алейске воришка пробралась в нежилой дом с целью его обчистить, но все пошло не по плану.

Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в полицию обратилась местная 37-летняя жительница. Она сообщила, что неизвестные взломали замок и пробрались в нежилой дом, откуда украли принадлежащую ей насосную станцию. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1974 года рождения. Женщина призналась, что украденное имущество сдала в пункт приема металла.

По факту совершенного преступления завели уголовное дело.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости вести алтая лента новостей горного алтая и республики ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Петербурге работница бара пострадала из-за клиентки

В Петербурге произошла потасовка около бара. Об этом сообщает «Фонтанка» со…

Телеведущая Ольга Орлова сходила на огненный массаж в комплексе на Алтае

Телеведущая Ольга Орлова показала в своем Instagram (владелец компания Meta признана…

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов турецкой провинции Анталья

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья турецкой провинции Анталья. Об этом пишет…

Reuters: США эвакуировали персонал посольства с Гаити на фоне беспорядков

США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити на фоне беспорядков. Об этом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp