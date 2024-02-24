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В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

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В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

В полицию Барнаула с начала 2023 года обратились местные жители (21 человек) с сообщениями о кражах из автомобилей.

Из машин, в большинстве случаев грузовых, припаркованных в Ленинском, Индустриальном и Железнодорожном районах, неизвестный по ночам, взломав двери, похищал чужое имущество.

Злоумышленник забирал электроинструменты, строительное и садовое оборудование, магнитолы, видеорегистраторы, сабвуферы, а также другие ценные вещи.

Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее дважды судимый за кражи местный житель 1985 года рождения.

В ходе осмотра квартиры злоумышленника стражи правопорядка обнаружили около 165 похищенных предметов. Как выяснили правоохранители, часть украденных вещей задержанный успел сбыть в ломбард, а вырученные денежные средства потратить по собственному усмотрению.

Возбуждены уголовные дела, которые были объединены в одно производство. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Взято отсюда.

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