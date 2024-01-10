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В Алтайском крае полиция усилила контроль за дорогами из-за штормового предупреждения

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В Алтайском крае полиция усилила контроль за дорогами из-за штормового предупреждения

В Алтайском крае из-за штормового предупреждения полиция усилила контроль за дорогами. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поручил сотрудникам Госавтоинспекции быть особенно внимательными и оказывать помощь водителям, оказавшимся в сложных погодных условиях.

На сегодняшний день на территории края будут нести службу более 140 экипажей ГИБДД, в составе которых находится порядка 300 сотрудников. Андрей Подолян обратил особое внимание на необходимость своевременного перекрытия наиболее проблемных участков трасс в условиях повышения температуры, буранов, ураганного ветра.

Также руководитель Главного управления сделал акцент на оказании помощи автолюбителям, которые могут оказаться в проблемных ситуациях: «Мы понимаем, что в такие дни дороги могут быть особенно опасными. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать помощь любому водителю, который в ней нуждается. Мы будем делать все, чтобы предотвратить ДТП и помочь тем, кто вынужден в это время передвигаться между населенными пунктами».

По поручению Андрея Подоляна будет организовано тесное взаимодействие Госавтоинспекции с подразделениями МЧС и иными заинтересованными службами, особенно на территории южных районов края, где, по прогнозу, ураган может быть наиболее интенсивным.

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