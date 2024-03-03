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В Алтайском крае полностью ликвидировали пожар в оздоровительном комплексе отеля

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В Алтайском крае полностью ликвидировали пожар в оздоровительном комплексе отеля

Пожар на территории отеля начался вечером 2 марта. Локализовать пожар удалось, когда он уже достиг 1200 кв.м.

В Алтайском крае полностью ликвидировали пожар, который произошел в spa-комплексе одного из самых дорогих отелей Алтая Grand Chalet Altay. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. 

Здание загорелось поздно вечером 2 марта. Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла около 600 кв.м. Локализовать пожар удалось, когда он достиг 1200 кв.м. Открытый огонь удалось ликвидировать только к утру 3 марта. 

В результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена органами дознания.

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Взято отсюда

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