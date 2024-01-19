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В Алтайском крае после пандемии решили возродить бильярд

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После пандемии коронавируса федерация начала активно набирать новых игроков, проводить соревнования. Это сложный процесс после длительного перерыва

В Алтайском крае возрождают бильярд. Об этом на встрече с журналистами рассказали представили федерации этого вида спорта.

Четырехкратный чемпион России по бильярду Дмитрий Стороженко встретился с журналистами и показал им в рамках проекта “Журналист меняет профессию”, как правило закатывать шар в лузу. Поводом для встречи также послужило официальное заявление о возрождении федерации. Проблемы с этим видом спорта возникли из-за коронавируса.

“Второй момент. После такого длительного перерыва полтора-два года довольно трудно было людям как-то заново начать работать. Именно вести школу, найти заново людей. И плюс финансовые, конечно, вопросы”, – говорит Стороженко.

Сейчас федерация активно набирает новых игроков. Притом возраст – дело второе, ведь профессионалами в этом виде спорта становятся и люди после 30. Из других плюсов –инвентарь: нужен лишь кий. Цены на него колеблются от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Большинство киев сделано из африканских видов дерева, потому что они очень плотные. А плотность влияет на качество удара. Однако закатывать шары можно и с самого простого кия. Главное – умение и терпение. Великим математиком быть не нужно, достаточно наработать правильную технику.

В клубе новичков научат играть в русский бильярд. Американского пула здесь нет, потому что в России он не слишком популярен.

В русском бильярде есть две разновидности игры: простая и московская пирамиды. В первом случае красный шар используется только для разбоя. А вот в московской пирамиде он – биток.

Ближайшие соревнования – чемпионат Алтайского края. Он пройдет уже завтра. Организаторы планируют собрать 30-40 человек со всего региона.

Взято отсюда

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