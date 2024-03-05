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В Алтайском крае построят путепровод через ж/д пути с лестницами и павильоном

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В Алтайском крае построят путепровод через ж/д пути с лестницами и павильоном

На строительство направят 833 млн руб.

В Алтайском крае построят путепровод через железнодорожные пути с лестницами и павильоном, сообщает правительство региона.

Инфраструктуру построят в Панкрушихинском районе на автомобильной дороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.

Протяженность объекта составит 1,6 км, на строительство направят 833 млн руб.

Сейчас ведутся мероприятия в полосе отвода железной дороги, связанные с переносом коммуникаций. Ближе к осени текущего года начнется устройство подходов к путепроводу, затем специалисты уложат мостовое полотно и дорожную одежду. В завершении работ будет установлено барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

Кроме того, для безопасности пешеходов и водителей на объекте появится электроосвещение, лестничные сходы и остановочный павильон. Работы будут завершены до конца 2025 года.

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Взято отсюда

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