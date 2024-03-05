В Алтайском крае построят путепровод через железнодорожные пути с лестницами и павильоном

С целью безопасного переезда через железнодорожную инфраструктуру планируется построить путепровод в Панкрушихинском районе на автомобильной дороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.

Протяженность объекта составит 1,6 км, на его строительство будет направлено 833 млн рублей.

В рамках проекта планируется устроить буронабивные сваи, опоры и смонтировать балки пролетных строений – 3 пролета по 6 балок. Также будут проведены работы по устройству подпорных стенок крайних опор из монолитного бетона, отсыпке конусов и засыпке дренирующим грунтом, укреплению откосов конусов бетонными плитами.

Сейчас ведутся мероприятия в полосе отвода железной дороги, связанные с переносом коммуникаций.

Ближе к осени текущего года начнется устройство подходов к путепроводу, затем специалисты уложат мостовое полотно и дорожную одежду. В завершении работ будет установлено барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

Для безопасности пешеходов и водителей на объекте появится электроосвещение, лестничные сходы и остановочный павильон.

Работы будут завершены до конца 2025 года.

Взято отсюда.

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