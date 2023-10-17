Техосмотр Фото: pixabay.com

Максимальная стоимость техосмотра практически всех видов техники выросла, однако величина этого роста зависит от конкретного типа транспорта

В Алтайском крае установили новый предельный размер стоимости техосмотра транспортных средств. Соответствующее постановление краевого правительства опубликовано на официальном портале размещения правовой информации.

Основанием для изменения стали сразу несколько федеральных правовых актов, включая принятый в 2022 году приказ ФАС “Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра”.

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