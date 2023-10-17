17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае повысили предельную стоимость техосмотра

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Техосмотр Фото: pixabay.com

Максимальная стоимость техосмотра практически всех видов техники выросла, однако величина этого роста зависит от конкретного типа транспорта

В Алтайском крае установили новый предельный размер стоимости техосмотра транспортных средств. Соответствующее постановление краевого правительства опубликовано на официальном портале размещения правовой информации.

Основанием для изменения стали сразу несколько федеральных правовых актов, включая принятый в 2022 году приказ ФАС “Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра”.

Источник

город горняк
горняк локтевский

Добавить комментарий

Похожие новости