реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае предлагают легализовать гостевые дома

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае предлагают легализовать гостевые дома

Глэмпинг "Август". "Бирюзовая Катунь" Фото: Елена Маслова

Изначально эксперимент планировали проводить только в трех регионах страны, однако другие субъекты также выразили желание участвовать

Алтайский край вошел в число регионов, которые станут пилотными в легализации гостевых домов, сообщает “Интерфакс Сибирь”.

Как пояснил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, соответствующие поправки будут внесены в правительство в ближайшее время.

По его словам, законопроект в первом чтении предусматривал всего три региона-участника – это Крым, Севастополь и Краснодарский край.

“Много запросов от туристических регионов на то, чтобы тоже участвовать в эксперименте. Поэтому мы будем предлагать расширять эксперимент до семи субъектов, добавив туда Республику Алтай, Алтайский край, Республику Дагестан и Калининградскую область”, – сказал он, выступая на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

По словам замминистра, законопроект о гостевых домах с поправками также предусматривает разделение регионального и государственного контроля за деятельностью подобных объектов размещения.

“Надеемся на поддержку. Потому что если мы устанавливаем обязательные требования, то нам, безусловно, нужно дать регионам возможность контролировать соблюдение этих требований”, – заключил он.

В декабре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по легализации гостевых домов в России. Законопроект предусматривает проведение эксперимента с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. Второе чтение законопроекта запланировано в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов. По итогам 2023 года показатель туристического потока составил 2,3 млн человек, что на 5% больше аналогичного показателя 2022 года.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

На Алтае простятся с опытным военным, погибшим в зоне СВО

24.01.2024

 Интересное

МТС запускает мобильное антиспам-приложение Защитник

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае предлагают легализовать гостевые дома

24.01.2024

 Интересное

В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

24.01.2024

 Интересное

В Алтайский край после черного неба и мороза придет тепло до -3 градусов

24.01.2024

 Интересное

Митя Фомин заявил, что его мама живет в ужасных условиях в Новосибирске

24.01.2024

 Интересное

10 алтайских школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

24.01.2024

 Интересное

В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

24.01.2024

 Интересное

Московская пенсионерка сгорела из-за китайского одеяла с подогревом

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске