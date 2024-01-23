Глэмпинг "Август". "Бирюзовая Катунь" Фото: Елена Маслова

Изначально эксперимент планировали проводить только в трех регионах страны, однако другие субъекты также выразили желание участвовать

Алтайский край вошел в число регионов, которые станут пилотными в легализации гостевых домов, сообщает “Интерфакс Сибирь”.

Как пояснил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, соответствующие поправки будут внесены в правительство в ближайшее время.

По его словам, законопроект в первом чтении предусматривал всего три региона-участника – это Крым, Севастополь и Краснодарский край.

“Много запросов от туристических регионов на то, чтобы тоже участвовать в эксперименте. Поэтому мы будем предлагать расширять эксперимент до семи субъектов, добавив туда Республику Алтай, Алтайский край, Республику Дагестан и Калининградскую область”, – сказал он, выступая на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

По словам замминистра, законопроект о гостевых домах с поправками также предусматривает разделение регионального и государственного контроля за деятельностью подобных объектов размещения.

“Надеемся на поддержку. Потому что если мы устанавливаем обязательные требования, то нам, безусловно, нужно дать регионам возможность контролировать соблюдение этих требований”, – заключил он.

В декабре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по легализации гостевых домов в России. Законопроект предусматривает проведение эксперимента с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. Второе чтение законопроекта запланировано в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов. По итогам 2023 года показатель туристического потока составил 2,3 млн человек, что на 5% больше аналогичного показателя 2022 года.

Взято отсюда