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В Алтайском крае предложили отменить курортный сбор для многодетных семей

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В Алтайском крае предложили отменить курортный сбор для многодетных семей

Семья. Отдых Фото: pixabay.com

От курортного сбора предложили освободить семьи, которые приезжают в регион со всей страны. Если депутаты одобрят инициативу, то оплату отменят уже с 1 мая

В Алтайском крае предложили освободить многодетные семьи от оплаты курортного сбора. Такую инициативу подготовило АКЗС вместе с фракцией “Единая Россия”, сообщает сенатор РФ Наталья Кувшинова в своем Telegram-канале.

“Наша инициатива направлена на поддержку семейного санаторно-курортного лечения и отдыха. К тому же эта мера будет способствовать повышению туристической привлекательности Алтайского края”, – отметила сенатор.

От оплаты сбора предложили освободить многодетные семьи с несовершеннолетними детьми и с детьми до 23 лет, которые учатся очно. Рассмотреть законопроект предлагается на мартовской сессии АКЗС.

Уточняется, что такую плату с 2018 года вносят те, кто отдыхает в санаториях и отелях Белокурихи. Сумма составляет 50 рублей в сутки на одного человека. При этом жители Алтайского края курортный сбор не оплачивают.

Взято отсюда

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