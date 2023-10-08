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В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Кино. Кинематограф. Съемка Фото: Unsplash.com

В качестве площадки предложили рассмотреть Бийск. Администрация наукограда со своей стороны отмечает, что эту инициативу еще будут обсуждать

Президент Фонда “Кино Сибири” и учредитель кинокомпании “Сибирь Фильм” Василий Кузовлев предложил создать в Бийске площадку для обучения кинематографистов, сообщает “Банкфакс”.

В Центральной библиотеке им. В.М. Шукшина в Бийске прошла встреча с Василием Кузовлевым, на которой он озвучил идею создания кинолагеря в Бийске. По задумке, в него будут приезжать со всей России, чтобы учиться делать фильмы.

Отметим, что кинокомпания Кузовлева уже девять лет работает в сфере кино. На базе Фонда “Кино Сибири” есть своя школа кино и телевидения.

Источник

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горняк локтевский

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