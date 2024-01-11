В Алтайском крае предпримут меры защиты медиков от неадекватного поведения людей

В регионе участились случаи нападения на медиков

В 2024 году в Алтайском крае предпримут меры защиты медиков от неадекватного поведения граждан, сообщают “Вести Алтай”.

Бригады скорой помощи оснастят камерами видеонаблюдения. Они появятся в салонах автомобилей. У медиков средства видеофиксации будут нагрудными.

Нововведения коснутся подстанций в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

На 1 этапе проекта планируется оснастить порядка 130 автомобилей.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения отметил, что для защиты медиков появятся и тревожные кнопки Росгвардии.

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Взято отсюда