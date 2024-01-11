Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае предпримут меры защиты медиков от неадекватного поведения людей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае предпримут меры защиты медиков от неадекватного поведения людей

В регионе участились случаи нападения на медиков

В 2024 году в Алтайском крае предпримут меры защиты медиков от неадекватного поведения граждан, сообщают “Вести Алтай”.

Бригады скорой помощи оснастят камерами видеонаблюдения. Они появятся в салонах автомобилей. У медиков средства видеофиксации будут нагрудными. 

Нововведения коснутся подстанций в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

На 1 этапе проекта планируется оснастить порядка 130 автомобилей.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения отметил, что для защиты медиков появятся и тревожные кнопки Росгвардии.

погода на 3 дня , погода район недели ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Спорт

Баскетболисты «Барнаула» одержали непростую домашнюю победу

11.01.2024

 Спорт

В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

11.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

11.01.2024

 Новости Алтай

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Новости Алтай

«Мне пофиг, пусть хоть 500 стоят». Житель Алтайского края кормит поросят яйцами — малыши довольны (видео)

11.01.2024

 Новости Алтай

«Завывало как в аду». Смотрим, что ураган натворил в Алтайском крае за ночь: фото и видео

11.01.2024

 Новости Алтай

Ураган мешает самолетам приземляться в Барнауле — рейсы перенаправляют в Новосибирск

11.01.2024

 Новости Алтай

Заплатил за перевозки на слишком маленьких автобусах. Рассказываем, кто дал взятку заммэра Барнаула

11.01.2024

 Новости Алтай

Заммэра Барнаула задержан за взятку. Он брал деньги с перевозчиков за покровительство

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix