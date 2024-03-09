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В Алтайском крае при пожаре погибла 69-летняя пенсионерка

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В Алтайском крае при пожаре погибла 69-летняя пенсионерка

Огонь. Пожар Фото: pixabay.com

На месте ЧП работали пожарные подразделения МЧС в составе четырех единиц техники и 12 человек личного состава, полиция, скорая помощь. Предварительно, причиной возникновения огня стала неосторожность

В Камне-на-Оби при пожаре погибла пожилая женщина, сообщили “Каменские новости”.

Трагедия произошла ночью 9 марта в жилом доме по улице Омской. Огонь повредил стены, крышу и веранду на общей площади 45 кв. м. Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Пожарные обнаружили на пепелище тело 69-летней женщины. По предварительной информации, она отравилась продуктами горения.

Напомним, 7 марта в Камне-на-Оби также случился пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня звенья ГДЗС спасли двух человек.

Взято отсюда

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