В Алтайском крае при пожаре погибла женщина

Вероятно, женщина отравилась продуктами горения
В Алтайском крае в Камне-на-Оби произошел пожар – погибла женщина, сообщают “Каменские новости”.
Сообщение о возгорании жилого дома по ул.Омской поступило ночью с 8 на 9 марта. На месте ЧП работали: пожарные подразделения МЧС в составе четырех единиц техники и 12 человек личного состава, МЭС, СМП, полиция.
Огнем были повреждены стены, кровля дома, веранда на общей площади 45 кв.м.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Пожар ликвидирован в 04:25 часов утра. Во время обследования жилища был обнаружено тело 68-летней женщины.
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Взято отсюда