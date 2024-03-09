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В Алтайском крае при пожаре погибла женщина

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В Алтайском крае при пожаре погибла женщина

Вероятно, женщина отравилась продуктами горения

В Алтайском крае в Камне-на-Оби произошел пожар – погибла женщина, сообщают “Каменские новости”.

Сообщение о возгорании жилого дома по ул.Омской поступило ночью с 8 на 9 марта. На месте ЧП работали: пожарные подразделения МЧС в составе четырех единиц техники и 12 человек личного состава,  МЭС, СМП, полиция.

Огнем были повреждены стены, кровля дома, веранда на общей площади 45 кв.м.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пожар ликвидирован в 04:25 часов утра. Во время обследования жилища был обнаружено тело 68-летней женщины. 

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Взято отсюда

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