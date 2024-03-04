В Алтайском крае при пожаре погибли 3-летняя девочка и мужчина

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего

2 марта 2024 года в с. Ая Алтайского района Алтайского края в частном доме произошел пожар, после тушения которого, обнаружены тела 3-летней девочки и ее 45-летнего отца, сообщает СК и прокуратура Алтайского края.

По предварительным данным, погибший мужчина, растапливая печь, использовал горючую жидкость, часть ее попала на пол и в дальнейшем воспламенилась. В момент пожара в доме было трое детей, двое из которых успели выйти.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела.

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Взято отсюда