В Алтайском крае при пожаре погибли дети 2 и 3 лет

Дети скончались в реанимации

16 января днем в селе Краснощеково произошел серьезный пожар в деревянном частном жилом доме на улице Рязанской, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда на место прибыли пожарные, из-под кровли строения шел густой дым. Спасатели обнаружили в доме 19-летнюю женщину и двоих детей – мальчиков 3 и 4 лет.

“Пожарные эвакуировали троих пострадавших, вытащили их на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи”, – пояснил Евгений Малыгин, начальник 69-й ПСЧ .

Однако спасти детей врачам не удалось – они скончались в реанимации, сообщает “Инцидент Барнаул” в соцсети “ВКонтакте”. Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. В момент пожара 26-летнего супруга дома не было, он был на работе.

В тушении возгорания было задействовано 6 человек личного состава, 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован на площади более 120 кв.м.

Причина пожара уточняется, на месте работают дознаватели, специалисты пожарной лаборатории.

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Взято отсюда