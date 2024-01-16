Пожар в Краснощеково Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Причина возгорания в доме сейчас уточняется. На месте происшествия работают дознаватели и специалисты пожарной лаборатории

Днем 16 января в райцентре Краснощеково произошел серьезный пожар в деревянном частном жилом доме на улице Рязанской. Об этом сообщили “Толку” в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда на место прибыли пожарные, из-под кровли строения шел густой дым. Спасатели обнаружили в доме 19-летнюю женщину и двоих детей – мальчиков 3 и 4 лет.

“Пожарные эвакуировали троих пострадавших, вытащили их на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи”, – пояснил начальник 69-й ПСЧ Евгений Малыгин.

Однако врачам не удалось спасти малышей – они скончались в реанимации, сообщает “Инцидент Барнаул” в соцсети “ВКонтакте”. Уточняется, что женщина сейчас находится в больнице, а ее 26-летний супруг в момент пожара был на работе.

Как сообщают знакомые семьи, молодая пара совсем недавно переехала в новый дом. Утверждается, что жилье они купили на средства материнского капитала.

“В доме было двое детей, которые погибли, а 19-летняя девушка – мама сейчас в тяжелом состоянии. Супруг был на вахте, в свой первый рабочий день”, – рассказал свидетель происшествия.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 16 человек спасли из охваченной дымом девятиэтажки.

Взято отсюда