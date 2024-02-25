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В Алтайском крае при пожаре спасли 14 человек

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В Алтайском крае при пожаре спасли 14 человек

Одному человеку потребовалась госпитализация

В Барнауле произошел крупный пожар в малоэтажном многоквартирном жилом доме – есть пострадавшие, сообщает МЧС Алтайского края.

Пожар случился ночью по ул. 2-я Строительная. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горело в одной из квартир на первом этаже, было плотное задымление. Огнеборцы немедленно приступили к эвакуации людей.

В результате 14 человек, в том числе двое детей были выведены из опасной зоны, еще шестеро вышли самостоятельно. Один мужчина пострадал – надышался дымом и был госпитализирован.

На месте происшествия работали более 30 человек личного состава. Пожар ликвидирован на площади порядка 30 кв.м.

Причина пожара выясняется.

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Взято отсюда

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