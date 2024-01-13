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В Алтайском крае при пожаре спасли двух женщин

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В Алтайском крае при пожаре спасли двух женщин

Спасателям удалось вытащить женщин через окно

Ночью 13 января в населенном пункте Чарышское произошел пожар в жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Загорелся дом на ул. Комсомольская. На момент прибытия пожарных горели веранда, крыша и стены дома. Спасатели через окно вытащили двух женщин.

Пожар удалось ликвидировать на площади 80 кв. м. На месте работали пять человек личного состава и две единицы пожарной техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Отметим, что за минувшие сутки, 12 января 2024 года, в Алтайском крае ликвидировано 9 пожаров, 7 из них – в жилом секторе.

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