В Алтайском крае при пожаре спасли троих детей

Причины возникновения возгорания устанавливаются

В Новоалтайске произошел крупный пожар в частном жилом доме, сообщает МЧС Алтайского края.

ЧП случилось на ул. 6-я Береговая, загорелся двухэтажный дом. Прибывшими расчетами пожарной охраны возгорание было оперативно локализовано на площади около 100 кв.м., вскоре был ликвидирован открытый огонь. В работе было задействовано 19 человек личного состава, 5 пожарных автоцистерн.

Пожарная машина. Фото: МЧС Алтайского края.

Обстоятельства случившегося выясняются.

По предварительной информации, поступившей диспетчеру пожарной части, до прибытия пожарных подразделений очевидец спас из дома троих детей. Пострадавших нет.

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