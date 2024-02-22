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В Алтайском крае при пожаре спасли троих детей

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В Алтайском крае при пожаре спасли троих детей

Причины возникновения возгорания устанавливаются

В Новоалтайске произошел крупный пожар в частном жилом доме, сообщает МЧС Алтайского края.

ЧП случилось на ул. 6-я Береговая, загорелся двухэтажный дом. Прибывшими расчетами пожарной охраны возгорание было оперативно локализовано на площади около 100 кв.м., вскоре был ликвидирован открытый огонь. В работе было задействовано 19 человек личного состава, 5 пожарных автоцистерн. 

Пожарная машина. Фото: МЧС Алтайского края.

Обстоятельства случившегося выясняются.

По предварительной информации, поступившей диспетчеру пожарной части, до прибытия пожарных подразделений очевидец спас из дома троих детей. Пострадавших нет.

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Взято отсюда

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