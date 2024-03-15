В Алтайском крае приставы помогли отцу погибшего в ДТП сына получить компенсацию

Мужчина возместил денежные средства в полном объеме

В Алтайском крае судебные приставы помогли отцу погибшего в ДТП сына получить компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.

34-летний виновник ДТП, управляя автомобилем, допустил столкновение с другим транспортным средством. В результате погиб пассажир.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы, условно. Также он обязал выплатить виновника отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. руб.

Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

Не дожидаясь применения мер, должник погасил задолженность в полном объеме.

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Взято отсюда