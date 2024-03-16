В Алтайском крае приступают к капитальному ремонту еще одной детской школы искусств

В 2024 году детская школа искусств в селе Троицкое стала участником национального проекта «Культура», инициированного Президентом России.

14 марта состоялись конкурсные процедуры на определение подрядчика и в ближайшее время с победителем будет заключен контракт. Сейчас в школе готовят помещения для ремонта, вывозят мебель.

Учебный процесс на время ремонта организован на других площадках райцентра – в Доме культуры, взрослой и детской библиотеке, музее, детско-юношеском центре.

Напомним: на капитальный ремонт Троицкой ДШИ в федеральном и краевом бюджете предусмотрено более 40 млн. рублей. В рамках капремонта планируется заменить все инженерные коммуникации, деревянные полы, окна и подоконники, отремонтировать отмостку, фасад и входную группу и др.

Завершить ремонтные работы по контракту подрядчик должен в ноябре 2024 года.

Стоит отметить, что Троицкая ДШИ по итогам независимой оценки в 2023 году вошла в топ лучших образовательных организации региона. В школе искусств обучается около 250 человек, работает 16 преподавателей. Обучение ведется по направлениям: музыкальное искусство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, музыкальный фольклор), изобразительное, театральное, хореографическое искусства.

Напомним: Всего по нацпроекту «Культура» в Алтайском крае проведен капитальный ремонт 6 детских школы искусств: в селах Смоленское, Завьялово, Романово, Волчиха, а также в Заринске и Камне-на-Оби.

Взято отсюда.

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