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В Алтайском крае продают серый Jaguar F-Pace в бронепленке и с панорамной крышей

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Продавец указал, что иномарка имеет мощность в 250 лошадиных сил. Руль в авто установлен слева. Потолок в салоне выполнен в черном цвете

В Бийске серый Jaguar F-Pace первого поколения продают за 4,1 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на сайте drom.

Автомобиль вышел с завода в 2020 году. За это время он проехал 37 тысяч км. В машине установлены двухлитровый бензиновый двигатель, автоматическая коробка передач и привод 4WD.

Машина выполнена в комплектации: 2.0 T AT AWD R-Sport, которая предусматривает панорамную крышу. Кузов авто полностью обклеен бронепленкой.

Ранее стало известно, что в Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau. У машины бензиновый двигатель объемом 4,4 литра и мощностью 555 лошадиных сил.

Взято отсюда

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