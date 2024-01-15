В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение

Сегодня температура опустится ниже -20 С, также ожидается усиление ветра до 18 м/с.

На дорогах региона – сильный гололёд. В выходные на Алтае были температурные качели: в субботу термометры фиксировали -25 С. В воскресенье потеплело до +3 С. В Барнауле и во многих районах шёл дождь, который к вечеру сменился метелью. Алтайавтодор ограничил движение сразу на четырёх трассах. В Поспелихинском районе дежурила группа спасателей. В райцентре непогоду пережидали пассажиры двух рейсовых автобусов – это 43 человека. Также были открыты два стационарных пункта обогрева – в сёлах Шипуново и Целинное. В это время на трассе Бийск – Барнаул произошло массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля, один из них улетел в кювет. Несколько участников аварии получили травмы разной степени тяжести. На месте работали пожарные и сотрудники ДПС. На данный момент ограничения на всех трассах края сняты.

Взято отсюда.

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