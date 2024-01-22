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В Алтайском крае продолжает снижаться показатель рождаемости

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В Алтайском крае продолжает снижаться показатель рождаемости

Новорожденный Фото: Анна Меньшикова

В годовом сравнении в крае родилось на тысячу детей меньше. Если считать в отношении к 2021 году, то новорожденных появилось более чем на 2 тысячи меньше

За 2023 год в Алтайском крае на свет появились 16,6 тысячи малышей, сообщили в региональном минздраве. Это меньше, чем в 2022 году, примерно на тысячу.

Из новорожденных 8,6 тысячи мальчиков и чуть более 8 тысяч девочек. До 35 лет родили 12,6 тысячи женщин, после 35 лет обзавестись ребенком решили 3,9 тысячи жительниц края.

В начале 2023 года Алтайкрайстат сообщал, что в 2022 году в крае родилось 17,5 тысяч детей, в 2021-м — 18,9 тысячи.

С каждым годом показатель рождаемости все ниже. Это общая тенденция как для Сибири, так и России в целом. Одна из причин в том, что доля женщин фертильного возраста сокращается, средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличивается.

Власти региона уже объявляли, что планируют искать новые пути решения проблемы с рождаемостью.

Взято отсюда

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