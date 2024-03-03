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В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ

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В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ

Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре призывают население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа и не отправлять в коллективы больных детей

В Алтайском крае за неделю с 19 по 25 февраля зарегистрировали 19,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Показатель составил 93,3, что ниже прошлой недели на 14,6%.

Среди заболевших ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А, а также вирусы негриппозной этиологии (аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, риновирусы, метапневмовирусы).

В ведомстве напомнили, что вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Наиболее предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад.

Взято отсюда.

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