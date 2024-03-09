Подросток Фото: unsplash.com

Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112

В Алтайском крае, согласно информации поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”, продолжаются поиски пропавшего 16-летнего парня.

Ночью 5 марта он вышел из дома своих знакомых в Змеиногорске и бесследно исчез.

Приметы: на вид 16 лет, худощавое телосложение, рост 165 см.

Одежда: черная куртка без капюшона, черная шапка с синей надписью Nike, серые спортивные штаны с красно-белой надписью Fila и красно-черные спортивные зимние кроссовки.

Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

Ранее в рамках поисков следователи возбудили дело об убийстве.

Взято отсюда