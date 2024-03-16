В Алтайском крае проходят выборы президента России

Со вчерашнего дня начали работу избирательные участки Алтайского края. 15, 16 и 17 марта жители региона вместе со всей страной выбирают президента России.

Сделай выбор

В пятницу утром в Барнауле проголосовали первые лица края.

Губернатор Виктор Томенко отдал свой голос за кандидата в президенты России на избирательном участке в старом корпусе педуниверситета.

– Голосование – это наша гражданская обязанность, это наш долг перед страной и обществом. И мы его должны исполнять. Выбор, который мы сделаем, многое определит в нашей стране в последующие годы. И я призываю всех жителей края прийти в эти три дня на участки или воспользоваться ДЭГ, чтобы проголосовать за своего кандидата, – сказал Виктор Томенко.

На участок к этому времени начали приходить и другие желающие проголосовать, среди них студенты, люди среднего возраста, пенсионеры.

– Я сам всю жизнь был членом избирательной комиссии и понимаю всю важность и ответсвенность момента, когда нужно проявить гражданскую позицию. Сейчас, когда идет спецоперация, общество должно объединиться. Бессмысленно жить в стране и не болеть за нее. Без нас движения вперед не будет, – уверен пенсионер Константин Рыжков.

Важные традиции

В тот же день в столице края проголосовал за кандидата в президенты России председатель АКЗС Александр Романенко.

По сложившейся традиции он пришел на избирательный участок, который находится в Художественной школе № 1, со своими внучками.

– Меня родители с детства воспитывали не быть безучастным к судьбе своего города, края, страны. И я пытаюсь такое же чувство ответственности гражданина России и патриотизм привить младшему поколению. У меня пять внучек, и те, кто постарше, активно принимают участие в учебе, общественной жизни и спорте. Сегодняшнее голосование – это важный момент, когда граждане России могут показать, что мы – одна семья, что мы победим, изберем лидера, который поведет нашу страну вперед. Я призываю жителей края прийти на избирательные участки или воспользоваться электронным дистанционным голосованием и отдать свой голос за будущее России. Это важно для каждого из нас, – обратился к землякам Александр Романенко.

Пенсионер Николай Лучинин тоже пришел проголосовать на этот участок.

– Я всегда прихожу голосовать именно в эту школу. Живу поблизости. Помню избирательный участок с тех далеких времен, когда здесь еще был буфет. Тогда я приходил голосовать со своими родителями. На стенах еще висели портреты Маркса и Энгельса. Раньше голосование проходило в один день, а теперь в три дня.

Для меня день голосования всегда останется праздником и огромной ответственностью. Обязательно каждому нужно высказать свою позицию, сделать свой выбор, – считает Николай Лучинин.

Сергей Маляревич работает дворником в детском саду. Он тоже пришел проголосовать в этот день с утра.

– Это наша страна, наш выбор. Каждый должен определиться, кого он хочет видеть в качестве президента страны. Для меня это важно, поэтому я всегда на любые выборы руководителей высшего звена прихожу, – поделился Сергей Маляревич.

Накануне старта голосования на главных выборах страны председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова рассказала о готовности избирательных комиссий. По ее словам, в крае работает 75 территориальных и 1701 участковая комиссия. В выборах главы государства смогут принять участие 1 756 560 избирателей Алтайского края. А для 11 231 человека предстоящие выборы станут первыми в жизни. Для них на избирательных участках приготовлены памятные подарки.

С первого дня голосования начал работу информационный центр избирательной комиссии Алтайского края «Выборы Президента Российской Федерации – 2024». Он обеспечит освещение хода голосования и подведения предварительных итогов на выборах президента Российской Федерации.

Актуальная информация будет на сайте избирательной комиссии Алтайского края, на страницах социальных сетей крайизбиркома «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в Телеграм-канале.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости горно алтайска и республики алтай ,