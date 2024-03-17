В Алтайском крае проходят уроки цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках проекта «Цифровой ликбез»

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края приняло участие в проведении просветительских мероприятий для школьников Алтайского края, направленных на формирование у учащихся навыков кибер-грамотности, в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры», проводимой под эгидой Минцифры России, а также просветительского проекта от ведущих ИТ-компаний по повышению цифровой грамотности населения и навыков кибербезопасности в сети Интернет «Цифровой ликбез».

Проекты «Урок цифры» и «Цифровой ликбез» с помощью образовательных видеороликов и специальных онлайн-тренажеров учат школьников цифровой грамотности и безопасному поведению в Сети. В рамках мероприятий учащиеся знакомятся с видеоматериалами, в которых рассказывается, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как противостоять кибербуллингу, а затем задают вопросы, на которые отвечают официальные лица и представители компаний.

*Всего сотрудниками Министерства цифрового развития и связи Алтайского края с января по декабрь 2023 года проведено более 25 «Уроков цифры» в общеобразовательных организациях Алтайского края с участием представителей ведущих ИТ-компаний для более чем 600 школьников Алтайского края.

Взято отсюда.

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