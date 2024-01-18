В Алтайском крае пройдет чемпионат по радиосвязи

В Алтайском крае впервые за многие годы проведут региональный чемпионат по радиосвязи на коротких волнах.

Соревнования состоятся 20 января в заочном формате. Краевой радиоспорт давно на слуху. В основном благодаря ученикам Геннадия Яскова, который занимается скоростной телеграфией. А с недавних пор активное развитие получило еще одно направление – радиосвязь на коротких волнах. Ее продвигает Александр Нырка, который после службы вернулся на Алтай с Дальнего Востока. Он купил участок в Барнауле, установил на нем две антенны и создал радиолюбительскую контест-позицию с позывным UC8Y. Первый эфир провел в августе 2022 года и вскоре нашел единомышленников, с которыми образовал команду.

С тех пор алтайские радиолюбители успели отличиться на нескольких всероссийских стартах. Наивысшим успехом стало серебро чемпионата России, который проводился очно в полевых условиях в Нижегородской области. Михаил Ильяшенко из Ярового и Алексей Богомолов из Бурлы произвели настоящий фурор в состязании радиостанций с двумя операторами, заняв второе место в дисциплине «КВ-смесь» – скоростному установлению радио­связей с помощью телеграфного ключа и телефона.

Парадоксально, но последний раз в нашем регионе соревнования по КВ проводились в 2014 году. И вот спустя десять лет Александр Нырка организует официальный чемпионат Алтайского края, где участники смогут выполнить массовые разряды вплоть до кандидата в мастера спорта.

– Турнир открытый, ожидается около 200 спортсменов, но для алтайских радиолюбителей будет отдельный зачет, – рассказывает Александр Нырка. – Каждый будет выступать со своей позиции, кто где смог ее оборудовать. Задача: за четыре часа установить и зафиксировать как можно больше связей в эфире. Начало соревнований 20 января в 20.00 по местному времени.

Проверка результатов займет время. Итоги будут подведены к концу марта.

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Взято отсюда.

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